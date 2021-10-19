/656955/النائب-حسام-غالي-تأخر-اعتماد- لائحة-اللجنة-الخماسية-تسبب-فى-مشكلات-للرياضة-المصرية

قال النائب حسام غالي ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن تأخر وزارة الشباب والرياضة ، فى تفعيل اللائحة التى اعدتها اللجنة الخماسية التى كانت مكلفة بإدارة إتحاد الكرة ، تسبب فى بعض الإشكاليات التى تعاني منها الرياضة المصرية حاليا .

دوت الخليج يرصد تعليق حسام غالي بشأن تأخر تفعيل لائحة اللجنة الخماسية

رابطة الاندية

وقال النائب حسام غالى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إنه لولا تأخر وزارة الشباب فى نشر اللائحة التى أعدتها اللجنة الخماسية، فى الجريدة الرسمية ، كان هناك حل لإشكالية لجنة رابطة أندية الدورى ، خاصة أن اللائحة كانت تنص على تشكيل الرابطة.

اللجنة الثلاثية

واوضح غالي ، أنه واجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، بعدد من الاسئلة التي تشغل بال المهتمين بالرياضة المصرية ، وسأل رئيس الإتحاد عن بيع حقوق أمم افريقيا التي أقيمت فى مصر وهل تم بيعها بنفس سعر الجابون التى شارك فيها16 فريق فقط ، بينما بطولة مصر شارك فيها 24 فريقا ؟متابعا :" أنه من المفترض ان تكون حقوق مصر أعلي بكثير من الجابون ".

وأضاف وكيل لجنة الشباب، إنه سأل مجاهد عن وجود بعض المدربين الذين يدربون فرق الدوري الممتاز والمنتخبات الوطنية بدون رخص، متسائلا :" كيف يستعين إتحاد الكرة بمدير فني أجنبي لتطوير منتخبات الناشئين وفى الوقت ذاته يترك المدربين يدربون بدون رخص؟

وأضاف النائب حسام غالي:" أن إتحاد الكرة يعاني من غياب الرؤية ووضع استيراتيجية للكرة فى مصر ، خاصة إن أى مدرب يجب أن يحصل على رخصة حتى يتمكن من التدريب ويقوم بإعداد لاعبين قادرين على الانضمام للمنتخبات الوطنية.