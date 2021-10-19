أحمد السقا يكشف حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسل «نسل الأغراب»

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دوت الخليج يكشف حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسل «نسل الأغراب».

أحمد السقا ينفي نبأ إنتاج جزء ثاني من مسلسل نسل الأغراب

سُئل أحمد السقا خلال لايف عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إذا ما كان هناك نية لإنتاج جزء ثاني من مسلسل «نسل الأغراب»، لينفي قائلًا: "مفيش جزء تاني.. الأبطال اتعدموا خلاص".

جدير بالذكر أن مسلسل "نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.

أحداث مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية.

تكريم أحمد السقا بمهرجان الجونة السينمائي

على الصعيد الآخر، حصل الفنان أحمد السقا على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته الفنية العظيمة، ومساهمته في مشهد صناعة السينما المصرية، التي امتدت لأكثر من عقدين، والتي أهداها، لعدد من الشخصيات المهمة التي أثرت في حياته ومشواره الفني الطويل، حيث حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي.

المشاركين بمهرجان الجونة السينمائي

وكان قد شهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم على رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حضر كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.