/656957/دفن-ربة-منزل-نتيجة--سقوطها-من-أعلى-سلم-بالجيزة

شهدت منطقة أطفيح،اليوم الثلاثاء، سقوط «ربة منزل» من أعلي السلم، كما قرارت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، بالتصريح بدفن، كما أجرت معاينة لمكان الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة سقوط ربة منزل من أعلي السلم بمنطقة أطفيح بجنوب الجيزة

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، اخطارا يفيد بمصرع سيدة بإحدى قرى أطفيح، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، واتضح أن السيدة لقيت مصرعها اثر سقوطها من أعلى سلم، حيث اختل توازنها، وسقطت وتعرضت لإصابات متفرقة بأنحاء جسدها فارقت إثرها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياق أخر عززت رجال الشرطة من تواجدها، اليوم الثلاثاء، بمحيط مطار القاهرة الدولي لتأمين وصول بيج راميب طل كمال الأجسام.

دوت الخليج

كان تواجد خارج صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، أتوبيس مكشوف تم تخصيصه للبطل العالمي المصري «بيج رامي» للقيام بجولة فى شوارع القاهرة من المطار، وسط تواجد لعدد من عربات الدفع الرباعي التي سترافق الأتوبيس لنقل البطل العالمي.

وشهدت صالة «4» بمطار القاهرة الدولي، تعزيزات أمنية غير مسبوقة استعدادا لخروج بيج رامى بطل كمال الأجسام، والمتوج بلقب مستر أولمبيا.

بعد وصوله من أمريكا علي متن طائرة مصر للطيران، بعد نجاحه فى التتويج بالنسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين.

أبطال رياضة كمال الأجسام

ومن المنتظر أن يكون فى انتظاره عدد من أبطال رياضة كمال الأجسام لتكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية.

هذا وأعد الفريق الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالا خاصا احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في أكبر وأعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.