/656962/البرلمان-يوافق-على-قرض-تنمية-سياسات-لتطوير-قطاع-الكهرباء-قيمته-25-مليار-ين-ياباني

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

دوت الخليج

النائب محمد أبو العينين يطالب بتقديم دراسة جادة لتحفيز الاستثمار

من جانبه طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بدراسة جادة لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، لاسيما وأن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي بل والتصدير للخارج.

وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية قيام وزارة الكهرباء بدورها في تحسين التيار للحفاظ على الأجهزة الكهربائية لجميع المواطنين.

وكيل البرلمان: لا نريد أن نلعب في أي أسعار أخرى مهما كانت التكلفة

وقال وكيل البرلمان: لا نريد أن نلعب في أي أسعار أخرى مهما كانت التكلفة، حرصا على مصالح المواطنين.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن العالم كله يئن من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز والذي يؤثر بالتبعية على أسعار الكهرباء، مؤكدا أن الاكتشافات في مصر تدعم ملف الطاقة، قائلا: وإلا كنا نعاني معاناة شديدة.