«عاش ومات وحيدا»..التفاصيل الكاملة لرحيل نجل محمد عبد المطلب

/656963/عاش-ومات-وحيداالتفاصيل-الكاملة-لرحيل-نجل-محمد-عبد-المطلب

رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية نور محمد عبدالمطلب نجل أحد أهم نجوم الطرب الأصيل الفنان محمد عبد المطلب، معاناة شديدة مع المرض حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بعد تدخل وزير الصحة المغربية لنقله للمستشفى بعد تدهور حالته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة نجل محمد عبد المطلب

وبعد رفض أسرته تسليم جثمانه قرر المسؤلين بالمغرب دفن نجل عبد المطلب بالمغرب، ليعيش غريبا ويموت ويدفن وحيدا بعيدا عن أهله وأسرته ووطنه.

هذا وكانت الحالة الصحية لنور محمد عبد المطلب قد تدهورت في الفترة الأخيرة وتعرض لمضاعفات في ساقه اليمنى والتي تم بترها قبل وفاته بقليل، كما أنه رغب في العودة الى مصر لاستكمال علاجه بها وذلك بعد أن هاجر للمغرب منذ 30 عاما، لكنه لم يلحق ذلك.

رحلة معاناة نجل محمد عبد المطلب بالمغرب

كان نور عبدالمطلب الذى اقترب من الثمانين من عمره هاجر من مصر إلى المغرب منذ ما يقرب من 30 عاما واستقر فيها، ولكن ساءت حالته المادية والصحية ومنذ عام عانى من مشكلة طرده من السكن الذى عاش فيه، وتدخلت بعض الجهات لتوفير شقة له بالايجار ولكن انتهت مدة الإيجارمنذ أشهر ، فاضطر ابن الفنان الكبير للسكن فى إحدى اللوكاندات بمعاونة بعض المغاربة ، ومؤخراً ساءت حالته الصحية، وتعرض لمضاعفات بالساق اليمنى التى أصبحت مهددة بالبتر.

وقبل وفاته تكفلت السيدة نبيلة الرميلي وزيرة الصحة المغربية، بعلاج نور نجل الفنان محمد عبد المطلب، ودخوله العناية المركزة بدولة المغرب، بعد تدهور حالته الصحية.

وكان الفنان هانى شاكر والدكتور مدحت العدل تدخلا لتسهيل وإنهاء إجراءات عودته إلى مصر، وتواصلا مع السفارة ووزارة الصحة المصرية، مناشداً المسئولين بالإساع فى إجراءات عودته وتسهيل اجراءات علاجه فى مصر، وفقال لما صرح به نجله لأحد المصادر.

الجدير بالذكر، أن محمد نور عبدالمطلب هو الابن الاكبر للفنان الكبير ملك المواويل محمد عبدالمطلب، وخازن أسراره وكان يرافقه ويقوم بدور مدير اعماله حتى رحيله، وبعدها سافر للمغرب واستقر فيها لسنوات طويلة.