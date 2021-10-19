إدارة مهرجان الجونة عن فيلم «ريش»: اختياره للعرض جزءًا من الاهتمام بالشأن المصري

/656965/إدارة-مهرجان-الجونة-عن-فيلم-ريش-اختياره-للعرض-جزءا-من-الاهتمام-بالشأن-المصري

خرجت إدارة مهرجان الجونة السينمائي للرد لأول مرة على أزمة فيلم «ريش» الذي أثار ضجة عريمة في الأيام الماضية بعد عرضه بالدورة الخامسة للمهرجان وأدى لإنسحاب عدد كبير من النجوم من العرض على رأسهم شريف منير الذي وصف الفيلم بالمسيئ لمصر وشعبها.

دوت الخليج يرصد أول رد من إدارة مهرجان الجونة على فيلم ريش

وجاء نص البيان كالتالي: قدمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي على مدار أربع سنوات مضت العديد من الأنشطة في مجال تعزيز الفن السينمائي وتنشيط السياحة المصرية، وعقدت دورته الرابعة في ظروف عالمية صعبة، وذلك للتأكيد على مكانة مصر وحرص المهرجان على إبراز قدرة مصر والمصريين على تقديم مهرجانات في مستوى العالمية، ويقام المهرجان بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وبرعاية وزارة الثقافة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ما يؤكد انتماء المهرجان لمصر وولاءه لها.

مهرجان الجونة: نقوم يإختيار الأفلام بناءا على جودتها الفنية

وتابع البيان: “ويقدر مهرجان الجونة السينمائي ويعتز بكل صناع السينما في العالم وما يقدمون من إبداعات وتجارب سينمائية متميزة. ويقوم فريق العمل في المهرجان باختيار الأفلام بناء على جودتها الفنية والسينمائية فقط بمعايير المهرجانات السينمائية العالمية”.

مهرجان الجونة يبرز جوائز فيلم ريش

وأضاف: هذا العام وفي دورته الخامسة جاء اختيار فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري، متسقا مع معايير اختيار الأفلام، وذلك بناء على ما حققه من نجاحات في بعض المحافل الدولية سواء حصوله على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في أكبر المهرجانات العالمية مهرجان "كان" وهو أول فيلم مصري يحصل على مثل تلك الجائزة المرموقة، كما حصل أمس، القريب على الجائزة الكبرى لمهرجان "بينجياو" في الصين كما تم اختياره ليعرض في أيام "قرطاج" السينمائية في دورتها القادمة، كما قامت وزارة الثقافة المصرية بتكريم الفيلم وفريق عمله في فعالية أقيمت قبل بدء مهرجان الجونة السينمائي.

أسباب إختيار فيلم ريش لعرضه بالجونة

واستكمل البيان موضحا أسباب إختياره لفيلم ريش: “ولذا كان اختياره للعرض في مهرجان الجونة جزءًا من الاهتمام بالشأن المصري، في المجالين الفني والثقافي عالميًا، خصوصًا وأننا على مدار 125 سنة من تاريخ السينما المصرية لم يحصل فيلم مصري على جائزة بهذه الأهمية، ووفقًا لآراء العديد من النقاد المصريين والعالميين، فإن الفيلم تدور أحداثه في زمن ومكان غير محددين، وبالتالي لا يمكن تحميل الفيلم أكثر مما جاء به، ويؤكد المهرجان أنه لم ولن يعرض أي فيلم دون الحصول على التصاريح الرسمية تأكيدًا لأنه لا يحمل أية إساءة أو ضغينة في أي من عروضه المختلفة سواء داخل أو خارج المسابقة الرسمية”.

واختتمت الإدارة بيانها: “ويؤكد مهرجان الجونة أنه يدعم السينما العالمية والفن بصفة عامة، وأهمية أن يأخذ وضعه ضمن خريطة العالمية للمهرجانات، ويفتخر المهرجان أنه مهرجان مصري يقام على أرض مصر التي يكن لها كل الاحترام والتقدير في كل ما ينتمى للمهرجان”.