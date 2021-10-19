صور.. القباج تطلق حملة التضامن «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وشهد الإطلاق نائب محافظ المنيا الدكتور محمد محمود أبو زيد، كما حضر أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة وممثلى مؤسسة حياة كريمة والقيادات المجتمعية والتنفيذية بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

وتستهدف الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ستعمل الحملة فيما يزيد على 82 قرية ونجع بمحافظة المنيا،وتركز الحملة على نشر الوعى بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى على مسار التنمية وبصفة خاصة فى النهضة التنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى، وتضم قضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادى وتنمية الطفولة المبكرة.

كما تركز الحملة على أهمية توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات وإرشادهم على المستندات المطلوبة منهم، كما تستفيد الحملة من حصر الخدمات غير المُتاحة أو غير الكافية أثناء جولتها لتعلم على توفيرها إما من طرفها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية.

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعى على تواجد العاملين بالمديريات والإدارات الاجتماعية والقائمين على برنامج "تكافل وكرامة" للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين والرد عليها من خلال التحقق من بيانات المواطنين المرقمنة على أجهزة التابلت.

كما ستشهد الحملة إضافة قوافل للرمد والعظام، وكذلك توفير خدمة منصة التواصل التفاعلى 1442، حيث يكتب المواطن كلمة "منيا" ويرسلها على الرقم لتظهر أماكن الحملة فى المحافظة ويتم توفير الأتوبيسات لنقل المواطنين للاستفادة من خدمات الحملة، ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز من المراكز الخمسة المستهدف الوصول إليها فى محافظة المنيا لتشمل حوالى 75 ألف سيدة فى سن الإنجاب، وبصفة خاصة من تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى الخدمات التى تقدمها الحملة من خلال نماذج محاكاة لبرامج 2 كفاية، التمكين الاقتصادى "فرصة"، الحضانات، والتوعية بأضرار للزواج المبكر وفتح المجال لتعليم الفتيات، كما حرصت على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، وحثت القباج المواطنين عل التفاعل مع الحملة لما تقدمه من خدمة تساهم حقيقة فى تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة، كما تساهم فى إحالتهم للخدمات الملائمة لاحتياجاتهم.

وشهدت القباج خلال الزيارة عرضًا مسرحيًا تثقيفيًا وترفيهيًا قدمه شباب جمعية "تواصل"، وقد تناول القضايا المرجو توعية المجتمع بها وطرح حلول بسيطة لتلك القضايا، والذى لاقى إعجابا من الحضور.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالتواجد فى محافظة المنيا للمرة الرابعة فى عام واحد، مشيدة بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة، والتعاون من الجمعيات الأهلية ومنها " راعى مصر " وجمعية "تواصل"، خاصة أننا لا نستخدم أسلوب الوعظ فى إيصال الرسائل، وإنما نستخدم أسلوب الحياة، حيث نجحت جمعية "تواصل" فى إيصال جميع رسائل وخدمات الوزارة فى مشاهد درامية بسيطة، وهو ما يلقى قبولًا كبيرًا فى الشارع.

وأضافت القباج أن رئيس الجمهورية يحرص على توفير "حياة كريمة" للمواطنين ودورنا كتنفيذيين إنجاز تلك التوجيهات الرئاسية وتحقيقها، وهو ما تعمل عليه جميع الوزارات الشريكة، مشددة على أن الوزارة ربطت الدعم النقدى بمشروطية الرعاية الصحية للأم والطفل والحاق الأطفال فى سن الدراسة بالتعليم، بالإضافة إلى شرط عدم التزويج المبكر للفتيات المبكر دون السن القانونى للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام، كما أكدت أن التمكين الاقتصادى من أولويات الوزارة،والحملة تعمل على تسهيل الحصول على قروض وأصول إنتاجية لتحفيز الأسر الشابة على العمل والإنتاج.

ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتمد على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالإضافة إلى العمل على بناء الإنسان، وهو الأمر الذى يتطلب وجود محور للتوعية وهو ما تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى من خلال حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» بالشراكة مع"مؤسسة حياة كريمة". وأضاف نائب محافظ المنيا أن المواطن فى حاجة دائمة للتوعية وهو ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى عبر برامجها المتعددة والمختلفة، موجها الشكر فى الوقت ذاته لمؤسسة " حياة كريمة" على جهودها الكبيرة.

وخلال الزيارة التقت وزيرة التضامن الاجتماعى عددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى المجلس القومى للمرأة، وعدد من القيادات المجتمعية والتنفيذية والعُمد والمشايخ بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

وقد استهلت الوزيرة زيارتها بإدارة حوار حول الخدمات والبرامج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى كما أنصتت إلى استفسارات ومقترحات السادة الشركاء من كافة الجهات.

وأكدت أن الوزارة معنية بشكل أساسى ببناء الإنسان والاستثمار فى الأجيال القادمة، وأثنت القباج على دور الجمعيات الأهلية والرائدات المجتمعيات والمتطوعين فى إحداث التأثير الإيجابى على المجتمعات المحلية وإلى تحقيق التغيير المطلوب الوصول إليه من أجل الوصول إلى التنمية العادلة والمستدامة للدولة المصرية.