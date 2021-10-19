مدبولى يتابع موقف تنفيذ مشروعات الكهرباء فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف مشروعات قطاع الكهرباء التى يتم تنفيذها فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة "بجسكو"، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء محمد مشعل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.





وأكد رئيس الوزراء، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الكهرباء بالقرى والمدن المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سيسهم وبشكل كبير فى تحسين مستوى خدمات الكهرباء والإنارة العامة بتلك القرى وتوابعها، حيث يتم العمل على رفع كفاءة الشبكات الكهربائية، وتعديل الجهد المتوسط والمنخفض بها. وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات رفع كفاءة شبكات الكهرباء بالقرى المستهدفة، وما يتعلق ببنود التكلفة الإجمالية لتنفيذ تلك الأعمال من خلال الشركات المنفذة، فضلاً عن التنويه إلى المهمات والتوريدات المطلوبة لإستكمال الأعمال، وأسعارها، حيث أكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على أهمية زيادة نسبة المكون المحلى فى تلك الأعمال، وكذا مناسبة الأسعار لما تم الاتفاق عليه مع الشركات الموردة، وتنفيذ المشروعات بجودة عالية.

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