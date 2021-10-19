فيديوجراف- الربط الكهربائى بين مصر واليونان.. شريان يصل إفريقيا بأوروبا

جدة - نرمين السيد - وقعت مصر اتفاقيتين للربط الكهربائى مع اليونان وقبرص، وسيعمل المشروع على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقات النظيفة التى تزخر بها القارة الإفريقية.





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة الثلاثية مع نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إن المشروع يعد خطوة تمهيدية للقرب من الهدف المشترك الذى تطمح إليه الدول الثلاث وهو الربط الكهربائى مستقبلا مع باقى القارة الأوروبية.

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