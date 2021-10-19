معلومات الوزراء: ميزان المدفوعات سجل فائضًا كليًّا يصل لـ1.9 مليار دولار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا بعنوان "فائض جديد يحققه ميزان المدفوعات المصري".

وأشار الإنفوجراف إلى أحدث تطورات أداء ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي 2021/2020؛ حيث: سجل ميزان المدفوعات فائضًا كليًّا يصل إلى 1.9 مليار دولار؛ وذلك نتيجة لتسجيل صافي تدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي 23.4 مليار دولار خلال 2020/ 2021، مقابل 5.4 مليارات دولار خلال 2020/2019.

وجاء هذا التحسن نتيجة الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية، مُحققة صافي تدفق للداخل بنحو 18.7 مليار دولار، إلى جانب تَحقُّق ارتفاع طفيف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية، بمقدار 70.2 مليون دولار.

وحدت عوامل أخرى من تفاقم عجز الحساب الجاري، أبرزها: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مُسجلة 31.4 مليار دولار خلال 2020/ 2021، بمعدل نمو 13.2%، وكذلك انخفاض عجز الميزان التجاري البترولي مُسجلًا 6.7 ملايين دولار خلال 2021/2020، مقارنة ب 2020/2019.