استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، السفير رجائي نصر، سفير مصر الجديد لدى ماليزيا.
في بداية اللقاء هنَّأ فضيلة الإمام الأكبر السفير رجائي نصر على توليه هذه المَهمَّة الجديدة، داعيًا الله -عز وجل- أن يكتب له النجاح والتوفيق في مهامه ومن بينها العلاقات الدينية والعلمية والثقافية بين الأزهر وماليزيا، مشيرًا إلى أن للأزهر علاقات تاريخية مع ماليزيا، وأن هناك أكثر من 7 آلاف طالب ماليزي يدرسون في الأزهر ويمثلون بلادهم خير تمثيل، وهم نموذج يحتذى به في الالتزام، وتحصيل العلوم بما يسهم في نشر المنهج الأزهري الوسطي في ماليزيا والعالم.
من جانبه، أعرب السفير المصري لدى ماليزيا عن تقديره واعتزازه بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وأن شيخ الأزهر رمز ديني عالمي تحظى جهوده وخطاباته باهتمام عالمي كبير، مؤكدًا أنه سيسعى خلال فترة عمله سفيرًا في ماليزيا على دعم العلاقات الثقافية والعلمية بين الأزهر وماليزيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمام الأكبر: تربطنا بماليزيا علاقات تاريخية وطلابها نموذج يحتذى به في الالتزام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.