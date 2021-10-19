/656966/لاعب-توتنهام-السابق-تمريرة-صلاح-لـ-ماني-جعلتني-أقف-وأصفق-أمام-التلفاز

علق جارث كروكس لاعب توتنهام السابق ، على المستوى الفني الذي أظهره محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ضد واتفورد، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي إنتهت بفوز الريدز 5-0.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وقال كروكس محلل "BBC" البريطانية، "تمريرة صلاح لـ ساديو ماني في الهدف الأول أمام واتفورد، جعلتني أقف وأصفق لـ مو أمام التلفاز".

الجدير بالذكر ان كان محمد صلاح قد منح ساديو ماني تمريرة كرة الهدف الأول، وسجل الهدف الرابع بطريقة عالمية، على غرار ما فعله ضد مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي.

يستعد فريق ليفربول لمباراته أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاءالموافق 19 ، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نتيجة مباراة ليفربول أمام واتفورد

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف.

أحداث الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق ليفربول سيطرتة في المباراة ثم يأتي اللاعب فيرمينو ليترجم هذة السيطرة ويسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول والثاني الشخصي لة في المباراة.

وبعدها بدقائق يواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.

وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة اليوم علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

وفي الدقيقة الأخيرة أضاف فيرمينو الهدف الثالث لة والخامس لفريق ليفربول لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بخماسية نظيفة.

ثم يطلق الجكم صافرتة معلناً نهاية المباراة بتفوق فريق ليفربول بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقن في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع الدقائق الخمس الأولي سدد الفرعون المصري محمد صلاح كرة قوية ارتطمت في العارضة قبل أن يرفع الحكم رايتة معلناً وقوع اللاعب ساديو ماني في التسلل