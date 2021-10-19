بعد بشرى..محمد رمضان ينهي أزمته مع أحمد الفيشاوي

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دوت الخليج يرصد تفاصيل صلح محمد رمضان مع الفيشاوي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، للفنان محمد رمضان، والفنان أحمد الفيشاوي، خلال وجودهما في إحدى سهرات مهرجان الجونة، وظهر رمضان في الصورة وهو يشير بيده لعلامة «نمبر 1»، كما ظهر الفيشاوي رفع الفيشاوي شعار «نمبر تو».

تفاصيل صلح رمضان مع الفيشاوي

ويذكر أن محمد رمضان هو من بدأ التصالح مع الفيشاوي أولا، اذ أنه أثناء تواجدهم في إحدى الفنادق وأثناء جلوس الفيشاوي مع مجموعة من النجوم، دخل عليم رمضان ليأخذ الفيشاوى بالاحضان أمام الجميع وتصالحوا في وجود كل من أحمد داوود وزوجته، والمخرج هادى الباجورى وزوجته ياسمين رئيس، وامينة خليل، انجى كيوان، حسن أبو الروس، حسام الحسينى، شذى حسون، وآخرون.

ومن المقرر أن يجتمع الثنائي في عمل جديد بعنوان مستر زيرو.. soon، وهو مشروع أغنية سيكشف عنها العريبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

تصالح بشرى ومحمد رمضان

وكانت قد أقدمت الفنانة بشرى، رئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، على إنهاء خلافها مع الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، بعد أزمة أغانيهما التي شغلت السوشيال ميديا.

أهدت بشرى باقة من الورود لمحمد رمضان أثناء تواجده على خشبة المسرح في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، ومن ثم علق محمد رمضان قائلًا: «الصح خير».

الجدير بالذكر أنه بداية الأزمة كانت من الفنان أحمد الفيشاوى عندما أعلن عن نيته تقديم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدى، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه فى مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتى لا تتضمن أى شتيمة لرمضان أو إساءة إليه"، وظل هذا الخلاف بينهما لمدة كبيرة، وتبادل فيها كلًا منهما الرد على الآخر لكن دون أن يسيء أحدًا منهما للثاني.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.