الداخلية تكشف تفاصيل سيدة تجري خلف قطار

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، وتظهر به ربة منزل تجري خلف قطار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي

توصل الفحص الأمني لأجهزة وزارة الداخلية، إلى أن السيدة التي ظهرت تجري على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات بداخله ابنتاها، وأن الواقعة حدثت يوم 8 أكتوبر الجاري.

أفاد الفحص الأمني بأن السيدة حاولت اللحاق بطفلتيها، لأنه خلال وقوف أحد قطارات السكك الحديدية بإحدى محطات المحلة الكبرى بالغربية، وخلال وجودها في المحطة وبصحبتها ابنتاها 8 سنوات و10 سنوات لاستقلال القطار، وبعد استقلال طفلتيها القطار تحرك قبل تمكنها من الركوب.

وصول القطار إلى المحطة التالية

حاولت السيدة اللحاق بالقطار إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وعقب وصول القطار إلى المحطة التالية، سلمت مجموعة من الركاب الطفلتين للخدمات الأمنية المعنية بالمحطة.

بعد فترة وجيزة حضرت والدة الطفلتين، وتسلمت ابنتيها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، ووجهت السيدة الشكر للخدمات الأمنية بالسكة الحديد واصطحبت ابنتيها معها.