/656969/تامر-عبد القادر-معرض-التمور-يضع-الوادى-الجديد-على-الخريطة-العالمية

أشاد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية، فى الاهتمام بتعظيم الاقتصاد القومى للبلاد، والتوسع فى توفير الفرص والأسواق التسويقية، والتصديرية للمنتجات المصرية .. جاء ذلك تعقيبا على اهتمام الدولة بافتتاح فعاليات معرض التمور بمحافظة الوادى الجديد، لموسم 2021 بمشاركة واسعة في حضور عدد من الوزراء والسفراء والمزارعين والشركات الوطنية المعنية بإنتاج التمور.

تامر عبد القادر: معرض التمور يضع الوادى الجديد على الخريطة العالمية

دوت الخليج

وقال عبدالقادر، فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن المعرض يسهم بجدية فى تشجيع المزارعين ومنتجى التمور، على التوسع فى إنتاج التمور، بالإضافة إلى أنه يمثل فرصة طيبة لتسويق منتجات التمور بمختلف أنواعها بصورة مباشرة للجمهور، كما أن المعرض يمثل فرصة كبيرة فى وضع الوادى الجديد على الخريطة العالمية لما تتمتع به فى هذه الصناعة، وهو ما يحقق عائدا مناسبا لمزارعى الوادى.

وأضاف عبدالقادر، أن المعرض يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة المعنية بتعظيم الاقتصاد القومى، وفتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات المحلية، لافتا إلى أن المعرض يمثل فرصة عظيمة لتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور المحلية، بما يسهم في تطوير هذه الصناعة التى يتميز بها أبناء الوادى الجديد، والعمل على التوسع فى المساحات المزروعة بالنخيل وتحقيق إنتاجية لأفضل الأصناف منها.

وضع استراتيجية لتعظيم القيمة التصديرية للمنتجات

ووجه عبدالقادر الشكر للقيادة السياسيه وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي دعمه وتشجيعه للتوسع في زراعة وصناعة التمور ، كما وجه الشكر للواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والذي يعود إليه الفضل فيما وصلت إليه محافظة الوادي الجديد من نجاح وتقدم في هذا المجال .

وطالب عبدالقادر بضرورة وضع استراتيجية تشارك فيها جهات الدولة المعنية للوصول بالقيمة التصديرية للمنتج إلى مستويات تنافسية عالية.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح معرض التمور بالوادى الجديد بمشاركة نحو 55 مزرعة محلية متخصصة في مجال إنتاج وتجفيف وتعبئة التمور وتطرح الجهات العارضة منتجاتها المتنوعة من الأصناف المحلية ومشتقاتها للبيع خلال فترة المعرض بأسعار في متناول الجميع، تضمن المنافسة التجارية العادلة.