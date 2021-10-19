ناردين فرج توضح سبب تجاهل ريدوان ومحمد رمضان بافتتاح مهرجان الجونة

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دوت الخليج يرصد دفاع ناردين فرج عن نفسها بشأن تجاهل ريدوان

ودافعت ناردين فرج عن نفسها من خلال رصد بيان توضيحي عن ما حدث خلال المهرجان مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بقائمة النجوم المشاركين في في فقرة محمد رمضان خلال حفل الأفتتاح.

فنشر نادرين صورة للنجم ريدوان والنجم ونعمان بلعياشي وعلقت عليها قائلة: “فيما يتعلق بالانتقادات حول عدم تقديم النجوم المشاركين للفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة الخميس الماضي وهما النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي يهمني توضيح ما يلي”.

نادرين تروي حقيقة تجاهل لريدوان ومحمد رمضان

وتابعت ناردين:

- لم أبلغ بأي صورة أن هناك فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية. - لم يطلب منى المنظمون حضور بروفات الأغنية لأنه حسب الجدول لم تكن مهمتي من الأساس تقديم الأغنية على خشبة المسرح وهو ما يفسر عدم معرفتي باسم الاغنية والنجوم المشاركين فيها. - ما كان مقرر و متفق عليه هو دعوة المهندس سميح ساويرس والفنانة يسرا إلى المسرح مجددا لتقديم محمد رمضان لكنهما لم يكونا على علم بذلك فتدخلت لانهاء الارتباك لتقديمه دون أن يخبرني أحد مسبقا بأي تفاصيل عن الأغنية و أن بصحبته نجوم آخرين. - تواصلت بشكل شخصي مع النجم ريد وان وأكد اقتناعه بعدم مسئوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم. - غني عن البيان أنني أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسئوليتي عن تجاهل أي فنان، وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربية.

بشرى تعتذر لريدوان عن تجاهله بحفل افتتاح الجونة

وكان قد صلحت بشرى الموقف باعتبارها، رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، من خلال توجيه رسال لـ رديوان عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، فقالت: “ شرف لكل عربي أن يكون ريدوان يمثله كمطرب عربي عالمي، نفتخر به في العالم كله”.

وتابعت بشرى حديثها عن رديوان: “فخورون باستضافة فنان بقيمته في دورة المهرجان الخامسة، ونعتبر ذلك بمثابة إضافة جديدة لنجاحات المهرجان”.