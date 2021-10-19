حماة الوطن: مصر لديها قدرة على القيام بدور محوري للطاقة في أوروبا

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ثمن حزب حماة الوطن قمة التعاون الثلاثي التي عقدت اليوم بالعاصمة اليونانية "أثينا" بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

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حماة الوطن يشيد بالتعاون المشترك مع قبرص واليونان

وأشاد حزب حماة الوطن، بأوجه التعاون بين الدول الثلاث في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة شعوب المنطقة، مؤكدًا أنها عكست كذلك التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.

حماة الوطن: توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع اليونان خطوة تمهيدية للربط مع باقي الدول

ويوضح الحزب أن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع اليونان خطوة تمهيدية للربط مع باقي أرجاء القارة الأوروبية مؤكدًا أن مصر لديها قدرة على القيام بدور محوري للطاقة في أوروبا.

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هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين مصر واليونان وقبرص، كما جرى الحديث حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.