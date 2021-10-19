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أكد مروان إبراهيم طه، لاعب منتخب مصر لرياضة الفروسية والمرشح على مقعد الشباب بنادي سموحة السكندري:” إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب في جميع المجالات وخاصة المجال الرياضي.

دوت الخليج

مرشح الشباب بنادي سموحة: القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بالشباب في المجال الرياضي

وأضاف مروان:” وزارة الشباب والرياضة تسعى لتمكين الشباب عبر دعم المبادرات الشبابية وتوفير المناخ المناسب لدمجهم في الحياة السياسية والعمل العام”.

وعن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي والذي يسعى لتحقيقه وإنجازه، أكد مروان أنه سيعمل جاهدًا لرفع كفاءة كل المنشآت والأنشطة الفردية والجماعية بالنادي حتى يرتقوا بطموحات أعضائه ويحقق تطلعاتهم في مناخ رياضي صحي يليق بتاريخ سموحة العريق.

وأضاف مروان إبراهيم:” إن هناك برنامج خاص للاهتمام بأبناء النادي الموهوبين في شتي الالعاب الرياضية بتوفير البيئة الرياضية المناسبة ، وإنشاء منظومة متطورة لرعاية الطفل والمرأة من خلال التاهيل والتدريب النفسي والبدني”.

مروان طه يلعن عن برنامجه الانتخابي

واستكمل مروان برنامجه بالأهتمام بالألعاب الفردية وتأهيلهم للبطولات المحلية والدولية وتطوير صالات الالعاب والملاعب وإنشاء منظومة صحية متكاملة لأعضاء نادي سموحة، وذلك عن طريق إبرام تعاقدات مع مستشفيات كبرى بالإسكندرية في شتي التخصصات الطبية ويكون الكشف باسعار مخفضة للاعضاء وايضا الاتفاق مع بعض الصيدليات الكبري لجلب الادويه بتخفيض.

وختم مروان تصريحاته، بأن هناك العديد من الأمور التي نسعى لتحقيقها في النادي، ولكن الأولوية ستكون تطوير مرافق النادي وزيادة موارده المالية مؤكدًا ان سموحه من اكبر الاندية المصرية وعلينا جميعا كأبناء النادي ان نتكاتف من اجل النهوض بنادينا العريق، وأن يصبح سموحة مفرخة حقيقية للأبطال في شتي الألعاب.