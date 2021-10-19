/656982/رياضة-النواب-عن-جلسة-محاسبة-اتحاد-الكرة--المواطنون-عبروا-عن-سعادتهم-وارتياح-كبير-من-النواب

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن جلسة محاسبة اتحاد الكرة التي عقدتها اللجنة أمس، لاقت استحسان عدد كبير من المواطنين، واعضاء البرلمان.

دوت الخليج

وأكد رئيس لجنة الشباب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة عملها، أن اللجنة مستمرة في مناقشات جميع الاتحادات الرياضية في خطة عملها حتي نحقق آمال وتطلعات الجماهير المصرية ، في كافة الالعاب الرياضية.

وأشار الي ان عدد من المواطنين عبروا عن سعادتهم ، من الجلسة التي تم عقدها بحضور رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، مما يعكس ان الرياضة المصرية تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري الذي يهتم بكافة الأمور المتعلقة بها .

جلسة محاسبة اتحاد الكرة

كانت لجنة الشباب بمجلس النواب منحت مهلة للمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تشير لوجود مخالفات مالية وادارية في اتحاد الكرة.

وقال رئيس اللجنة: "أعطي فرصة لأحمد مجاهد يطلع علي طلبات الإحاطة، للرد عليها رسميا كتابة، وجلسات اللجنة في هذا الشأن متواصلة لمناقشة باقي طلبات الإحاطة، حيث تم مناقشة 12 طلب اليوم من 27 طلب مقدم من النواب".

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أنه سيتم إحالة جميع المخالفات المثبتة في مستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها، قائلا: "المعلومات والأرقام جاءت من أجهزة الدولة الرقابية وغير مقبول أن يتم التشكيك فيها".