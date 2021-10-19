مجلس النواب يوافق على تقرير قرض جايكا لتطوير قطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.





وذلك بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين يابانى بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/2/2021. من جانبه طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بدراسة جادة لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية، لاسيما وأن مصر تمتلك المقومات التى تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتى بل والتصدير للخارج. وشدد أبو العينين، على أهمية قيام وزارة الكهرباء بدورها فى تحسين التيار للحفاظ على الأجهزة الكهربائية لجميع المواطنين، وقال وكيل البرلمان: لا نريد أن نلعب فى أى أسعار أخرى مهما كانت التكلفة، حرصا على مصالح المواطنين. وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن العالم كله يئن من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز والذى يؤثر بالتبعية على أسعار الكهرباء، مؤكدا أن الاكتشافات فى مصر تدعم ملف الطاقة، قائلا: وإلا كنا نعانى معاناة شديدة.

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