صور- محافظ الإسكندرية يستقبل 17 سفيرًا من الدول الإيبروأمريكية 

جدة - نرمين السيد - ورافق محافظ الإسكندرية الوفد المكون من 17 سفيرًا من الدول الإيبروأمريكية والقادمين لحضور أسبوع ثقافى بالمدينة عقب اللقاء فى جولة بقلعة قايتباى.

وقال محافظ الإسكندرية، إننا نسعد اليوم باستقبال 17 سفيرًا من الدول الإيبروأمريكية، دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى دولتى إسبانيا والبرتغال، بزيارة لمحافظة الإسكندرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وأضاف الشريف أن الأسبوع الثقافى يتضمن لقاءات وأحداث مهمة لكننا نركز على التسويق لمعالم المحافظة لزيادة النشاط السياحى وزيادة وفود السائحين إلى مدينة الثغر.

من جانبه، أعرب سفير المكسيك عن تقديره للعلاقة بين مصر والدول الإيبروأمريكية، وعن سعادته لإقامة الأسبوع الثقافى فى مصر لما فيها من تشابه وترابط بين الدول الإيبروأمريكية ومصر فى التجارة العالمية، وكونها العاصمة الحضارية والثقافية بالمنطقة.

كما أعرب السفراء خلال حديثهم مع محافظ الإسكندرية، عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وتواجدهم فى عروس البحر الأبيض المتوسط.

حضر اللقاء والجولة من الجانب المصرى الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، كما حضر من الجانب الإيبروأمريكى سادة سفراء المكسيك، الإكوادور، جواتيمالا، الأرجنتين، بنما، كوبا، فنزويلا، تشيلى، إسبانيا، كولومبيا، البرازيل، البرتغال، الدومينيكان، وأوروجواى، والقائمين بأعمال سفارات بوليفيا، بيرو، وباراجواى.