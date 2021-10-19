وزير العدل : الرئيس السيسى الداعم الأكبر للمرأة المصرية  

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الداعم الأكبر للمرأة المصرية، ويحرص دائما على كفالة حقوقها الدستورية كاملة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى هو صاحب الفضل الأكبر فى دخول المرأة وتمكينها من العمل قاضية فى مجلس الدولة للمرة الأولى فى تاريخ المجلس منذ تأسيسه.





جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها وزير العدل فى حفل تكريم القاضيات الجديدات بمجلس الدولة، والبالغ عددهن 98 قاضية، واللاتى أدين اليمين القانونية فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إيذانا ببدء عملهن. وحضر الاحتفال وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عزت أبو زيد، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، ورئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب.

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