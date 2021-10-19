الجونة تتحول من مهرجان إلى جلسات عرفية لإصلاح ما فسد بين النجوم..«تفاصيل»

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مثل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة التي انطلقت فاعلياته منذ يوم 14 من شهر أكتوبر، شيخ عرفي بين عدد كبير من النجوم في وضع حد نهائي لأزماتهم، ومثل مسرح المهرجان حلبة للتصالح بين عدد من النجوم من بينهم يسرا وانتشال التميمي، ورمضان وبشرى والفيشاوي.

دوت الخليج يرصد أزمات النجوم التي انتهت بفضل مهرجان الجونة

يسرا وانتشال التميمي

بدأ مهرجان الجونة أولى جلسات صلحه بالفنانة يسرا وانتشال التميمي التي بدأت أزمتهما سويا عندما صرح الأخير بعدم تكريمها بالمهرجان، لتهاجمه يسرا مطالبة انتشال بتوضيح أسباب تلك التصريحات مشيرة إلى أنه لا يمكن للمهرجان السكوت على هذا الخطأ.

ولكن سرعان ما استغل انتشال التميمي تواجد يسرا في حفل افتتاح المهرجان وبادر بالإعتذار لها، قائلا: "يسرا صديقتي من زمان طويل، ومن أول الممثلات التي عرفتها، وبعتذر عن أي إحراج لها، ولم أكن أقصد أي إهانة، وأعتبر ما حدث معها خطأ كبيرًا".

ومن ثم، قام وقبلها واحتضنها معبرًا عن اعتذاره الشديد، مشيرًا إلى أنها من أهم الفنانان المؤثرات.

تصالح بشرى ومحمد رمضان

أما الجسلة الثانية فكانت بين الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان اذ أقدمت الفنانة بشرى، رئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، على إنهاء خلافها مع الفنان رمضان، بعد أزمة أغانيهما التي شغلت السوشيال ميديا من خلال إهدائه باقة من الورود أثناء تواجده على خشبة المسرح في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، ومن ثم علق محمد رمضان قائلًا: «الصح خير».

أزمة محمد رمضان و بشرى

وتعود أزمة بشرى ومحمد رمضان بعدما أطلق "رمضان أغنياته "نمبر وان - الملك"، والتي أرادت الأخيرة أن ترد عليا، باستخدام نفس السلاح عن طريق أغنية "كوبرا"، والتي هاجمته من خلال كلماتها والكليب.

وهاجمت بشرى، في الأغنية، الفنان محمد رمضان بشكل غير صريح وردت من خلالها على أغنيتي "نمبر وان" و"الملك"، اللتين قدمهما رمضان في وقت سابق من العام، وأدت إلى حالة من الانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن الأغنية تحمل قدرا من التنمر والعنصرية ضد محمد رمضان، والبعض الآخر يرى أنها نجحت في الرد عليه بنفس طريقته.

محمد رمضان ينهي أزمته مع أحمد الفيشاوي

وفي الجلسة الأخيرة لمهرجان الجونة استطاع أن ينهي أزمة الفنان محمد رمضان مع النجم أحمد الفيشاوي والتي أشعلت السوشيال ميديا لفترة طويلة عندما أعلن عن نيته تقديم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدى، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه فى مهنتنا لعبة الراب”، وظل هذا الخلاف بينهما لمدة كبيرة، وتبادل فيها كلًا منهما الرد على الآخر لكن دون أن يسيء أحدًا منهما للثاني.

لكن بادر رمضان الصلح بالفنان أحمد الفيشاوي وأثناء تواجدهم في إحدى الفنادق وأثناء جلوس الفيشاوي مع مجموعة من النجوم، دخل عليم رمضان ليأخذ الفيشاوى بالاحضان أمام الجميع وتصالحوا في وجود كل من أحمد داوود وزوجته، والمخرج هادى الباجورى وزوجته ياسمين رئيس، وامينة خليل، انجى كيوان، حسن أبو الروس، حسام الحسينى، شذى حسون، وآخرون.