زراعة النواب تناقش الإطار العام لعمل اللجنة خلال دور الإنعقاد العادي الثاني«صور»

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تناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، الاطار العام لمشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع زراعة النواب دبور الانعقاد الثاني زراعة النواب

هذا وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.