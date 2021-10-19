/656978/تأجيل-محاكمة-3-متهمين-في-قضية-أحداث-مجلس-الوزراء

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء،محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، تأجيلا إداريا.

دوت الخليج

محكمة جنايات القاهرة

وضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام

ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبانى ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق أخر حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، جلسة 30 أكتوبر المقبل، لنظر استئناف المتهم بتحرش فتاة محطة مترو السادات، ، على حكم حبسه 3 سنوات و6 أشهر.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قررت حبس الشاب المتهم بالتعرض لفتاة بعربة مترو الأنفاق بمحطة السادات، 3 سنوات و6 أشهر، وتغريمه 1000 جنيه.