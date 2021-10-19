أميرة أبوشقة: المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها..وتشكر القومي للمرأة علي دوره الوطني

/656979/أميرة-أبوشقة-المرأة-المصرية-تعيش-أزهي-عصورهاوتشكر-القومي-للمرأة-علي-دوره-الوطني

أكدت النائبة أميرة أبوشقه عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها بفضل التكريم، الذي تلقاه من القيادة السياسية والمبادرات التي تطلقها للمرأة وما اعتلته من مناصب لم تكن تحلم بها واسجل فخري واعزازي بكوني إمرأه مصريه واعيش في وطن يقدر المرأه ويجلها .

دوت الخليج يرصد تعليق أميرة أبو شقة على تكريم مكانة المرأة

حقوق المرأة

واضافت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، خلال كلمتها بمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2021، بشأن الموافقة علي الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، ان الاتفاقية تعبر عن مصر التي كانت ومازالت قلب العروبه النابض ومركزا للدعوة الاسلامية.

المجلس القومي للمرأة

وتقدمت أميرة أبو بوشقه، عضو مجلس النواب، بالشكر الي الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأه وجميع العاملين بالمركز علي مايقومون به من أعمال في سبيل رفعة قيمة المرأة واداء رسالتها ودورها الوطني.

هذا وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.