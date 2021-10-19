/656983/إيناس-عبد-الحليم-العلاقات-بين-مصر-واليونان-وقبرص-قوية-ومهمة-في-عهد-الرئيس-السيسي

أكدت النائبة إيناس عبد اليحليم.. عضو مجلس النواب، على أن العلاقات بين مصر واليونان وقبرص ، منذ أن تولى فخامة الرئيس السيسي حكم البلاد وهي قوية ومهمة، مشيرة إلى أن إنطلاق القمة الثلاثية بين الدول اليوم في "أثينا" تهدف تعزيز وترسيخ الروابط المشتركة بين شعوب مصر وقبرص واليونان، وتعميق العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة على كافة المستويات.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ايناس عبد الحليم بشأن القمة الثلاثية

القمة الثلاثية

وأضافت عبد الحليم، خلال البيان الصادر له، أن مصر لها دورها الإقليمي، وتوجد مصالح مشتركة بينها وبين تلك البلدان، وكذا تتشارك في مشارع غاز لتسكينها، خاصة وأن مصر تملك قدرات لتسكين الغاز عالية جدًا.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أن هناك سبُل كثيرة للتعاون بين الدول الثلاثة، وأكبر دليل على ذلك أنه في الأونة الأخيرة شهدت العلاقات بين الدول تصدير الطاقة الكهربائية المصرية إلى قبرص بحجم 200 ميجا وات، مضيفه أنهم يتشاركون الرؤى السياسية، ويتبادلون الآراء التي تساهم في أمن وسلامة منطقة البحر المتوسط، وحماية المكتسبات.

هذا وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.