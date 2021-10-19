/656984/قبل-لقاء-الأهلي-الإسماعيلي-يضرب-الشهداء-برباعية-نظيفة

حقق فريق الإسماعيلي الفوز على فريق الشهداء برباعية نظيفة في الودية التى جمعتهما مساء اليوم ،ضمن استعداداته للقاء الأهلى يوم ٢٧ أكتوبر الجارى بالجولة الافتتاحية من عمر مسابقة الدورى الممتاز في نسختها الجديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أهداف الدراويش أحرزهما الثنائي عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى بواقع هدفين لكل منهما.

تشكيل الإسماعيلي في المباراة:

محمد فوزي حارس مرمى ،عبدالله جمعه ،محمد نصر ،محمد هاشم ،عصام صبحي ،دونجا ،عمر الوحش ,محمد عادل ,عبد الرحمن مجدي ,محمد الشامي شيلونجو.

وشارك من مقاعد البدلاء كل من محمد عمار وأحمد مصطفي وأحمد أيمن ومحمد عبد السميع ومحمد بيومى.

استحوذ الإسماعيلي على اللقاء كاملا وكان الأكثر خطوره والأفضل حيث أضاع لاعبوه العديد من الفرص.

خالد القماش لاعب الزمالك السابق

أكد خالد القماس، نجم الإسماعيلي السابق، أن نادي الإسماعيلي لا يقل دائما عن أندية الأهلي والزمالك، وذلك برغم ما يحدث للفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الإسماعيلي الضلع الثالث للدوري المصري، وهناك أبناء الفريق هم من يحملوا النادي وأبرزهم الكابتن على أبو جريشة، ويعاني النادي ماديا للغاية، في ظل ظهور أندية الشركات خلال السنوات الأخيرة".

الأهلي والإسماعيلي

وتابع" هناك عدد كبير من اللاعبين تم التواصل معهم من أجل التواجد مع الفريق الموسم القادم، وسيتم تجهيز الشيكات الخاصة بمقدم التعاقدات، ولكن من يحمل الفريق في منتصف الموسم".

وأردف" عائلة عثمان لن تترشح في الانتخابات القادمة، ولابد من المرشح أن يعرف أنه سيعمل على الصرف على النادي ماليا، والنادي يريد أن يعودة لسابق عهدة الجميل".

واختتم" حتى الآن لم يتم إنهاء أزمة نادي النجوم، والفريق مهدد بعد إبرام التعاقدات، والفريق سيكون به العديد من اللاعبين الشباب داخل الفريق".

ووقع طلعت يوسف تعاقده مع الإسماعيلي لمنصب المديرا الفني لفريق الدراويش، وبعد رحيل إيهاب جلال إلي نادي بيراميدز.