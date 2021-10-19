لأول مرة في مصر..مسار إجباري يشارك بمهرجان «إكسبو دبي 2020»

/656985/لأول-مرة-في-مصرمسار-إجباري-يشارك-بمهرجان-إكسبو-دبي-2020

تشارك فرقة مسار إجباري لأول مرة على مستوى مصر في المهرجان العالمي «إكسبو دبي 2020» من خلال إحياء حفل غنائي على مسرح الألفية بدبي وذلك في مساء يوم الجمعة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل مسار إجباري خلال مهرجان «إكسبو دبي 2020

وتقدم فرقة مسار إجبار خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها مثل "بقيت حاوي" و"صباحك" و"نهايات الحكاوي" و"صباحك" و"اقرا الخبر"، في حفل الفرقة المصرية إلى دبي بعد غياب أكثر من عامين منذ آخر حفلاتها الجماهيرية في الإمارات.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تمثل فرقة مسار إجبار مصر خلال حفل مهرجان إكسبو دبي 2020، بإعتبارها أول فرقة فنية مصرية مشاركة في المهرجان.

حفلات مسار إجباري

وكانت قد تألقت فرقة مسار إجباري في عدد كبير من الحفلات منهم مسرح الزمالك الذي شهد في أول أيام عيد الأضحى المنقضب طوفانا من الحضور الجماهيري خلال خفل لفرقة مسار إجباري، والتي أحيت حفلتين متتاليتين لأول مرة بالمسرح، اذ شهد مسرح الزمالك حضور أكثر من 3 آلاف شخص احتضنهم مسرح الزمالك في أولى إطلالات مسار إجباري بعد توقف طويل عن الحفلات الحية، وقدمت الفرقة أكثر من 16 أغنية، في رحلة غنائية بين أغنياتها القديمة والجديدة، بداية من «تقع وتقوم» و«زيك أنا» و«غمض عينيك»، مرورا بأغنيات «فاكرة» و«رغم المسافة» و«مطلوب حبيب» و«شيروفوبيا».

كما أحيت حفلا غنائيا ضمن العروض المميزة التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدس صابر خلال فترة الصيف، وبلغت أسعار تذاكر الحفل في 4 فئات هما:”١١٠ - ١٦٠ - ٢١٠ - ٢٦٠” جنيها.

نبذة عن فرقة مسار إجباري

الجرير بالذكر أنه بدأت مسار إجباري رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات، أولها «اقرا الخبر» ومن بعده بسنتين ألبوم «وتقع وتقوم»، وصولا لآخر ألبوماتها «الألبوم»، الذي ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليا للتحضير لألبومها الرابع.

وشارك الفريق مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض "سطور من دفاتر مصر" و هو عرض يدمج الحكي بالموسيقى و تم عرضه في القاهرة، الإسكندرية، بيروت، تونس، صفاقس، جلاسجو، كما افتتحت فرقة مسار إجباري، مؤخرًا مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ19 بمكتبة الإسكندرية بحفل غنائي، على المسرح المكشوف بالمكتبة ضمن فعاليات الاحتفالات الصيفية الخاصة بالمهرجان.