/656987/رئيس-صندوق-التنمية-الحضارية-بإسكان-النواب-نواجه-357-منطقة-غير-آمنة-و-1105-سوق-عشوائى

كشف خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، عن أن هناك توجيهات مشددة من القيادة السياسية لتلبية متطلبات المواطنين، وبلوغ حقوق الانسان الأساسية المتمثل محور هام منها حق السكن، موضحا أن تطوير العشوائيات يتكون من مراحل ومحاور متعددة.

دوت الخليج

ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية (صندوق تطوير العشوائيات سابقا) والتعرف على الـموقف التنفيذي للمشروعات الـمنوط بتنفيذها، ورؤيته الـمستقبلية للقيام بالـمهام والأنشطة المكلف بها.

وأوضح صديق أن جهود صندوق التنمية الحضارية موزعة بين مناطق غير آمنة وغير مخططة وأسواق عشوائية، موضحا أن هناك تكليف من القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير الأمنة، كاشفا عن أنه بعد أجراء حصر و خريطة متكاملة وجدنا أن هناك 357 منطقة غير آمنة، وتم العمل وفقا للأُطر الدولية بتكلفة 40 مليار جنيه.

رئيس صندوق التنمية الحضارية بإسكان النواب: نواجه 357 منطقة غير آمنة و 1105 سوق عشوائى

واستطرد صديق:" وفيما يخص المناطق غير المخططة تبلغ 417 ألف فدان فى المدن والحضر فقط، هذه المناطق ينقصها بعض الخدمات ولهذا كان لزاما التدخل الفورى لحل هذه الازمة بتكلفة تصل إلى 318 مليار جنيه وفقا لخطة بجدول زمني على مدار 10 سنوات، كما يوجد 1105 سوق عشوائى".

وكان النائب عماد سعد حمودة، رئيس مجلس النواب، قال إن صندوق التنمية الحضارية، لا ينكر جهوده إلا جاحد، حقق إنجازات في مقدمتها نقل المواطنين من أماكن غير قابلة للمعيشة الآدمية لمناطق آدمية، وهناك العديد من المشروعات التى لا تحصى، كما تم الانتهاء من الأماكن غير الآمنة والمتبقى الأماكن غير المخططة، وهناك جهود كبيرة من قبل الدولة فى هذا الملف.

وأضاف حمودة: أفضل أن اصف عملية تطوير العشوائيات بأنه من احياها فكأنما احيا الناس جميعا.

بعدها قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس تأتي لتوفير ما هو أفضل للمواطن المصرى، وكفالة الحق فى السكن بما يأتي ضمن نتائج المستهدفة طبقا للمحور الثانى للاستراتيجية الوطنية

وأعرب رضوان عن ثقته في ان يتمكن الصندوق منًزيادة الوحدات المستهدفة، وتوفير وتطوير الخدمات الجديدة، وزيادة بناء مدن جديدة فى مناطق الظهير الصحراوى، تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.