/656988/النائب-طارق-رضوان-يشارك-بإجتماع-إسكان-النواب-بشأن-إنجازات-صندوق-التنمية-الحضارية-فيديو-وصور

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن هناك تعاون كبير بين لجنة الاسكان وحقوق الانسان، موضحا أن دور الانعقاد الماضي شهد زيارة مشتركة إلى محافظة سوهاج لتفقد مشروعات حياة كريمة والوقوف على ماتم انجازه.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب، لمناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية، بحضور رئيس لجنة الإسكان عماد سعد، وعدد من قيادات اللجنة، ورئيس صندوق التنمية الحضارية خالد صديق، مضيفا أنه تشرف بدعوة النائب عماد حمودة للمشاركة في اجتماع اليوم، لمناقشة انجازات صندوق التنمية الحضارية والذي يأتي في اطار مبادرة الرئيس في دعم المواطن المصري، ودعم استراتيجية حقوق الانسان.

طارق رضوان: المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية لا يكفيه كلمات ثناء

ونوه رضوان إلى أن المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية لا يكفيه كلمات ثناء، حيث انه يمتلك سمعة طيبة، ويقوم بمجهودات كبيرة.

واستعرض رضوان النتائج المستهدفة طبقا للمحور الثاني لاستراتييجة حقوق الانسان، وهي زيادة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل لكافة الشرائح، وتوفير وتطوير الخدمات والمرافق وزيادة بناء مدن جديدة ووحدات سكنية جديدة في مناطق الظهير الصحراوي وان تتمتع بكافة المرافق، وتطوير المناطق الغير امنة.