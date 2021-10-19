موسيماني يعاني.. الإصابات صداع في رأس الجنوب إفريقي قبل بداية الدوري

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يعاني بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي من كثرة الإصابات التي تلاحق لاعبية خلال الفترة الماضية وقبل إنطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووكانت أخر صدمات بيتسو موسيماني هي إصابة جناح الفريق الشاب صلاح محسن بشرخ في وجة القدم وتأكد غيابة لفترة لن تقل عن شهر بالكامل ليتأكد بشكل رسمي غيابة عن مباراة العودة أمام الحرس الوطني بالإضافة إلي غيابة عن بداية مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز بما فيهم مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن غياب حارس الفريق الأول محمد الشناوي لمدة لن تقل عن 5 أسابيع عقب إصابتة مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا والتي إنتهت بفوز الفراعنة بنتيجة ثلاثية نظيفة.

ويغيب أيضا عن النادي الأهلي في المرحلة المقبلة جناح الفريق حسين الشحات بشد قوي في العضلة الضامه, ويغيب علي إثرها لمدة قد تصل إلي أسبوعين وتأكد غيابة عن افتتاح مشوار الفريق في بطولة الدوري.

موسيماني

ويقابل موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي صعوبات وضغوطات كبيرة خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنة مقبل علي مباريات هامة في افتتاح مشوار الفريق لبطولة الدوري, أهما مباراة القمة أمام نادي الزمالك,وتأكد غياب قائد الفريق محمد الشناوي, وفي حالة الإخفاق في هذة المباراة, سيكون مصير موسيماني في خطر مع القلعة الحمراء.

صفقات الأهلي

علي الجانب الأخر فيتسلح موسيماني بالصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المنقضي, حيث تعاقد الأهلي مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني والمصريين حسام حسن وكريم فؤاد بالإضافة إلي عودة بعض اللاعبين من الإعارة مثل عمار حمدي وأحمد عبد القادر.

سخط جمهور الأهلي علي الأداء خلال المرحلة الماضية

وواجة بيتسو موسيماني انتقادات كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي من بعض جماهير النادي الأهلي ومنهم من طالب برحيلة بسبب تدهور أداء الفريق خلال المرحلة الأخيرة باللإضافة إلي خسارة بطولة الدوري المصري والتي لم يخسرها الأهلي منذ عام 2015, وخسارة بطولة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

مباريات الأهلي المقبلة

وينتظر بيتسو موسيماني والنادي الأهلي مباريات هامة خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يواجة فريق الحرس الجمهوري يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ثم يبدأ مشوارة في بطولة الدوري المصري بمباراة هامة ومرتقبة أمام نادي الإسماعيلي وبعدها يواجة البنك الأهلي, ثم يصطدم بمباراة القمة أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.