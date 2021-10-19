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كشف رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، يتضمن خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة.

الداخلية تلقي القبض على «حرامي» البث المباشر دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل خطف هاتف محمول في القاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» يتضمن قيـام 3 أشخاص «مجهولين» يستقلـون دراجة نارية غير معلوم أرقام لوحاتها، بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج ، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار. تتبع خط سير الجناه بالفحص أمكن التوصل للمجنـى عليـه «مستخدم الصفحة المشار إليهـا» (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق. وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناه ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" . وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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