رئيس دفاع النواب لـ دوت الخليج : لدينا خطة عمل دقيقة لدور الانعقاد الثانى«فيديو»

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أوضح النائب أحمد العوضي، رئيس لجدنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت 4 اجتماعات لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، خلال الفصل التشريعي الثاني، إضافة إلى التشريعات التي سيتم مناقشتها بعد الإحالة من المجلس، وغيرها من الموضوعات التي تمس الأمن القومي المصري، ويحقق مطالب الشعب المصري.

الدفاع والأمن القومي

ولفت النائب احمد العوضي، رئيس دفاع النواب، إلى ان اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات لبعض الجهات كوزارة الداخلية والقوات المسلحة، فضلا عن استدعاء عدد من الوزراء اللذين لم يحضروا إلى اللجنة خلل دور الإنعقاد الأول، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي ، فى كل وزارة معنية كالتموين والري .

وأضاف العوصي لـ دوت الخليج، أن اللجنة ستسدعي عدد من محافظي المحافظات الحدودية كمحافظة جنوب وشمال وسيناء، ومرسى مطروح والوادي الجديد وأسوان، ومحافظة البحر الأحمر، لمناقشة موضوعات التنمية فى هذه المحافظات وارتباطها بالامن القومي المصري.

هذا وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.