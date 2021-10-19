النائب ايمن محسب لـ دوت الخليج: تعديلات قانون العقوبات بشأن المصريين بالخارج ضرورية لحمايتهم «فيديو»

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دوت الخليج

النائب أيمن محسب يتحدث لـ «دوت الخليج» عن تعديلاته الخاصة بقانون العقوبات بشأن المصريين بالخارج

وأشار النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى نص المادة «3» من قانون العقوبات، والتى تنص على أن المصري بالخارج إذا قام بالاعتداء أو ارتكب جريمة تشكل جنحة أو جناية ولم يعاقب عليها فى الخارج عند عودته لمصر يتم علية إقامة الإجراء القانوني.

النائب أيمن محسب يشير إلى وجود فراغ تشريعي فيما يخص النص الجنائي لقانون العقوبات للمصريين بالخارج

وأكد النائب أيمن محسب على أنه يوجد فراغ تشريعي فى هذا النص الجنائي، والذى يتضمن شقين إما إيجابي فى حالة أن يكون الشخص المعتدي أو معتدي عليك، مشيرًا إلى أن المصري عندما يتم الاعتداء عليه أو على ماله أو بدنه لا يوجد نص يحميه إذا كان خارج البلاد.

وأختتم النائب أيمن محسب، حديثه قائلًأ:" هذا الأمر دفعني إلى تقديم مشروع القانون المتعلق بإضافة المادة 3 مكرر، والذى تنص على أن المصري فى الخارج لو تم الاعتداء عليه ولم يحقق في هذا الموضوع ولم يأخذ حقه القانوني وفقًا للاجراءات فى هذه البلد يأتي إلى بلده مصر حتى تشمله برعاياتها، وثم تقضى النيابة برفع الدعوة والتواصل مع الخارجية للتحقيق فيها.