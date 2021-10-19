/656996/مارسيل-سمير-توافق-على-ضمان-الشركة-القابضة-لمصر-للطيران-وتؤكد-حمايتها-واجب-علينا

أعلنت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية للحصول على قروض من البنوك بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، موضحة أن حماية شركة مصر للطيران واجب علينا لانها ترفع أسم مصر بالخارج.

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ولفتت سمير خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن 2020 كان العام الاسود على قطاع الطيران والسياحة، لان الخسائر لم تكن متوقعه، منوهة أنه صدر تقرير عن منظمة الطيرن المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي، توقعات نمو هشة جدا، ثم صدر تقرير أخر في اكتوبر الجاري، وتم امداد توقعات النمو الهش لعام 2022، حيث ان خسائر التوقعات كانت 201 مليار دولار عالمي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

مارسيل سمير يجب التفكير خارج الصندوق ودعم الشركة وتعزيز تنافسيتها

ونوهت أن التوقعات العالمية ترتد علينا ونتاثر بها، حيث ان عائدات الركاب، انخفضت للثلث، وتم توقع مد الانخفاض لـ 2022، وبالتالي نحن في حاجة للتفكير خارج الصندوق عن طريق دعم الشركة وتعزيز تنافسيتها.