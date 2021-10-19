/656997/وزير-العدل---السيسي-هو-الداعم-الأكبر-للمرأة-المصرية

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم الأكبر للمرأة المصرية، ويحرص دائما على كفالة حقوقها الدستورية كاملة.

وأشار وزير العدل أيضً، أن الرئيس السيسي هو صاحب الفضل الأكبر في دخول المرأة وتمكينها من العمل قاضية في مجلس الدولة للمرة الأولى في تاريخ المجلس منذ تأسيسه.

دوت الخليج

تكريم القاضيات الجديدات بمجلس الدولة

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير العدل في حفل تكريم القاضيات الجديدات بمجلس الدولة، والبالغ عددهن 98 قاضية، واللاتي أدين اليمين القانونية في وقت سابق من اليوم /الثلاثاء/ إيذانا ببدء عملهن.

وحضر الاحتفال وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عزت أبو زيد، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب.