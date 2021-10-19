/656998/صحة-النواب-تناقش-الطلب-الخاص-باستكمال-بعض-الأجهزة-الطبية-بمستشفى-محافظة-المنيا

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن استكمال بعض الأجهزة الطبية بمستشفى (مغاغة ــ والعدوة ــ وبني مزار) محافظة المنيا.

دوت الخليج

واستعرض النائب أحمد حته، طلب الإحاطة المقدم منه، مؤكدا على ضرورة توفير الأجهزة الطبية الناقصة بمستشفيات المراكز الثلاثة (مغاغة ــ والعدوة ــ وبني مزار)، والتي يتعدي معدل السكان فيها 3 مليون مواطن.

صحة النواب تناقش الطلب الخاص باستكمال بعض الأجهزة الطبية بمستشفى محافظة المنيا

وأشار حته، إلي ضرورة حل مشكلة الغسيل الكلوي، وتوفير الأجهزة الخاصة بالغسيل لتخفيف معاناة المرضي، كما طالب بمراعاة مرضي السكر خصوصا الأطفال، بأن يكون هناك مركز واحد علي الأقل لعلاج مرضي السكر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد قومسيون طبي، والمواطن يضطر للذهاب مسافة 80 أو 90 كيلو في المنيا، كما طالب بتوفير حضانات الأطفال، وأجهزة قياس النظر بمستشفي الرمد، وطالب بسرعة الانتهاء من مستشفى مغاغة ومستشفي بني مزار،

وطالب حته، بتشغيل مستشفى أبا، قائلا: "صرح تكلف أكثر من 2 مليون جنيه ولا يوجد به أي فرد، لابد من تشغيله".

من جانبه، قال الدكتور محمد ناجي سيد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن توجيهات رئيس الجمهورية في مبادرة تطوير الريف المصري، شملت مركزين من الثلاثة مراكز تم إدراجهم في مبادرة حياة كريمة، وسيتم توفير كل الخدمات والاحتياجات الصحية في هذين المركزين.

وأضاف أنه بالنسبة لمستشفي مغاغة تم توفير الأرض، والمستشفيات المتهالكة سيتم بنائها، وهناك حضانات مزودة بأجهزة حديثة، والنظر والرمد، ووحدات بنوم الدم الرئيسية، والنهو في 2022، وتم توفير جهازين تنفس صناعي في مغاغة، ووحدة الحضانات، وبني مزار فيها جهازين، أما بالنسبة لمضخات الأطفال، فمضخات الأنسولين تكون لسن معين، ومستشفي أبا يتواجد فيها الأطباء يومين في الأسبوع.

فيما، قال الدكتور أحمد سعد، مدير عام فرع التأمين الصحي بالمنيا، إنه فيما يخص مضخات الأنسولين، هناك بروتوكولات تصلح مع أطفال معينين وأخري تصلح مع غيرهم، وهناك عيادات سكر للأطفال في عيادة المبرة.

وتابع: "كان صدر قرار تجديد مستشفي بني مزار وكان مرصود لها مبلغ 200 مليون جنيه، وفي انتظار رد هيئة التأمين الصحي الشامل بتحديد توصيف المستشفي".

من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه سيتم متابعة تنفيذ المطالب التي طالب بها النائب مقدم طلب الإحاطة وكذلك ما ذكره ممثل وزارة الصحة، وأوصي بمخاطبة هيئة الرعاية الصحية لتحديد الاحتياجات المطلوبة في المستشفيات.