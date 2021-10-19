هل تشابه فيلم «قمر 14» مع «هيبتا»؟..مخرج العمل يجيب

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كشف المخرج هادي الباجوري، حقيقة تشابه فيلمه الجديد «قمر 14» مع فيلم «هيبتا» الذي قام بإخراجه مؤخرا، مشيرا إلى ان العمل الأول يتناول خمس قصص مختلفة في فيلم واحد بينما هيبتا يحكي قصة واحدة فقط.

دوت الخليج يرصد حقيقة تشابه فيلم هيبتا مع قمر 14

وقال هادي الباجوري خلال المؤتمر الصحفى لأبطال وصناع فيلم "قمر 14" المقام على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى نافيا تشابه العمل مع فيلم هيبتا: “قمر 14 دا موضوع وهيبتا موضوع تانى خالص، مش علشان عملت فيلم رومانسى قبل كدا إن الجديد يكون شبه دا، فقدمنا خمس قصص مختلفة مربوطين بالموضوع نفسه وبنشوفه بنماذج مختلفة، انما هيبتا حدوتة واحدة”.

قصة وأبطال فيلم قمر 14

الجدير بالذكر أنه تدرو حداث فيلم “قمر 14” في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب، والعمل من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

وكان قد عرض العمل مساء أمس ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة وحاز على إعجاب عدد كبير من نجوم الفن الذين شاركو في عرضه.

تفاصيل فيلم هيبتا

أما عن فيلم «هيبتا» فهو من إخراج هادى الباجورى وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وحققت أعلى المبيعات، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.

وبدأ المخرج هادي الباجوري تحضيراته للجزء الثاني من فيلم «هيبتا» بعد فتره طويلة من عرض الأول بالسينمات وعلى شاشات التليفزيون، وذلك بعدما أن انتهى الكاتب محمد صادق، والسيناريست محمد جلال من كتابة السيناريو الخاص به.

وتتواصل الجهة المنتجة خلال الفترة الحالية مع أبطال الجزء الأول لبحث إمكانية مشاركتهما في بطولة الجزء الثاني، على رأسهم الفنان أسر ياسين والفنان ماجد الكدواني.