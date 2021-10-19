وزير الدفاع يشهد تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

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حيث بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وماشهده من تحديث وتطوير فى مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية التى توكل إليه.
وألقى قائد الجيش الثانى الميدانى، كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها سواء فى مجال مكافحة الإرهاب أو أعمال التنمية التى تتم بكافة المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية، مؤكدًا أن رجال الجيش الثانى الميدانى سيظلون دائمًا فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.
وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد عدد من الأسلحة المطورة التى زود بها التشكيل فى إطار منظومة التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة بكافة الأفرع والتخصصات، وناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ومدى الاستفادة من عملية التطوير والتحديث وفقًا للمهام المكلفين بها.
ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال الجيش الثانى الميدانى لما يبذلونه من جهود وتضحيات بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، مشيداً بما لمسه من الإستعداد الجاد والروح المعنوية لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش، معربًا عن إعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصه للدفاع عن أمن الوطن وإستقرارة، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الاستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.
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