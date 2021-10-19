رسميا.. مونتريال الكندى يضم أحمد حمدى نهائيا من الجونة حتى 2023

أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندى، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب أحمد حمدى، المنضم من صفوف فريق الجونة على سبيل الإعارة، حيث وقع اللاعب على عقد مع النادى لمدة عامين، ليستمر حتى 2023، بالإضافة إلى عام اختياري.
وقال أوليفييه رينارد المدير الرياضي لمونتريال،:"نحن سعداء بالقرار الذي نتخذه مع أحمد"، الموسم الأول بعيدًا عن الوطن ليس بالأمر السهل، لكن أحمد تكيف جيدًا مع واقعه الجديد ومع ناديه الجديد، لقد أخذنا الوقت الكافي لتحليل الوضع بدقة، نحن سعداء بما أظهره حتى الآن هذا الموسم ، ونحن على ثقة من أنه سيتمكن من تقديم المزيد لنا في المستقبل".
وخاض أحمد حمدى صاحب الـ23 عامًا، في موسمه الأول بالدورى الأمريكي 19 مباراة ، منهم 8 مباريات أساسيا ، سجل هدفين ضد إف سي سينسيناتي في ستاد سابوتو.
وبدأ أحمد حمدي مسيرته الكروية في قطاع ناشئي النادي الأهلي، وكان عمره ثمانية أعوام، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في نادي الشياطين الحمر عن طريق جاريدو وهو في عمر 16 سنة قبل أن ينتقل إلى الجونة.
وانضم أحمد حمدي إلى منتخب مصر للناشئين، ثم منتخب مصر للشباب في 2014، ثم شارك في مباراة جنوب أفريقيا ومصر لأمم أفريقيا تحت 17 عاما، ثم اختاره الكابتن معتمد جمال في سنة 2017، ضمن اللاعبين الذين مثلوا منتخب مصر في بطولة إفريقيا تحت 20 عاما.
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