/657000/محرز-يقود-تشكيل-مانشستر-سيتي-الرسمي-أمام-كلوب-بروج-بدوري-أبطال-أوروبا

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن تشكيل فريقة الرسمي استعدادا لخوض مواجهة كلوب بروج في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد الجزائري رياض محرز علي رأس الخط الهجومي للفريق في هذة المواجهة المرتقبة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل والكر ـ روبن دياز ـ إيمريك لابورت ـ جواو كانسيلو.

خط الوسط: برناردو ـ رودريجو ـ كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز ، جيرليش, فودين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة علي أرضية ملعب جان برايدال محقل الفريق البلجيكي.

بينما تذاع المباراةعلى قناة bein sports hd 1، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط جمعها من مباراتين بواقع فوزه في مباراة وخسارةمثلها.

علي الجانب الأخر يقع فريق كلوب بروج البلجيكي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولي بعد فوزة في مباراة وتعادلة في أخري.

موعد مباراة باريس سان جيرمان

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره لايبزيج الألماني، علي ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، باريس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، حصدها بالتعادل أمام كلوب بروج في الجولة الأولى، ثم الفوز على مانشستر سيتي.