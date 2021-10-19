/657001/الأهلي-يستقبل-وفد-ملتقى-مدربي-غزة-بعد-انتهاء-فترة-المعايشة-بقطاع-الناشئين

استقبل الأهلي اليوم الثلاثاء، وفدًا من ملتقى مدربي غزة، الذي تواجد في القاهرة على مدار الأيام الماضية لخوض فترة معايشة داخل قطاع الناشئين لكرة القدم بفرع النادي بمدينة نصر، بهدف الاستفادة من خبرات مدربي الأهلي ونقل هذه الخبرات للمدربين الفلسطينيين، مما يؤثر بشكل إيجابي على كرة القدم الفلسطينية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كان في استقبال الوفد الفلسطيني الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي والذي حرص على إهداء الوفد قميص النادي وبعض الهدايا التذكارية فيما قام أنور الغلاييني رئيس الوفد بإهداء الدكتور سعد شلبي درع الملتقى التذكاري.

الأهلي ورياضين الفلسطينين

ورحب الدكتور سعد شلبي بالوفد الفلسطيني مؤكدًا قوة العلاقة التي تجمع النادي الأهلي بفلسطين وشعبها ورياضييها.

وقال إن الأهلي لا يتأخر على الاطلاق في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن استقبال وفد ملتقى مدربي غزة يأتي انطلاقا من دور الأهلي الرياضي في نقل خبراته إلى الجميع داخل وخارج مصر.

وأوضح سعد شلبي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة يوليان اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين من أجل العمل على تطويره بالشكل اللائق بما يلبي طموحات وأحلام أعضاء وجماهير الأهلي.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في قطاع الناشئين بالنادي خاصة بعد التعاقد مع الخبير التشيكي مستر بروكيش المدير الفني للقطاع، وفي ظل الدور الكبير الذي يلعبه الكابتن خالد بيبو رئيس القطاع، وذلك بتكليفات ومتابعة مستمرة وبالتنسيق من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وأكد الدكتور سعد شلبي أيضا أنه يتمنى أن يكون الوفد قد حقق أفضل استفادة ممكنة من خلال فترة المعايشة التي قضاها داخل قطاع الناشئين بالنادي بشكل يومي، مشيرا إلى أن الأهلي لديه اهتمام كبير بتطوير قطاع الناشئين بجانب العمل بشكل متوازٍ على تنمية لاعبيه من خلال منحهم الفرصة للمشاركة بشكل أساسي مع بعض الأندية على سبيل الإعارة لكسب مزيد من الخبرات قبل استعادتهم لتدعيم الفريق الأول.

لاعبي الأهلي

وأضاف أن الأهلي قام مؤخراً بإعارة ثلاثة لاعبين من قطاع الناشئين لنادي جيجكوف التشيكي بجانب السعي لعقد العديد من بروتوكولات التعاون والتوأمة مع عدد من الأندية الأوروبية.

من جانبه قدم أنور الغلاييني، رئيس ملتقى مدربي غزة الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على حفاوة الاستقبال والترحيب بهم داخل نادي القرن.

وقال إنه لمس تطورا كبيرا جدا على كافة المستويات في العمل داخل قطاع الناشئين بالنادي خلال فترة المعايشة بجانب المكاسب الفنية والأكاديمية الضخمة التي حصدها الجميع نتاج المحاضرات المتعددة التي تمت تحت إشراف خالد بيبو رئيس القطاع ومستر بروكيش المدير الفني.

المدربين الفلسطينين

وأوضح الغلاييني أن فترة المعايشة استهدفت تطوير المدربين الفلسطينيين وزيادة خبراتهم من الناحيتين الفنية والعلمية من أجل توسيع وتطوير قاعدة الناشئين في الكرة الفلسطينية وخلق كوادر تدريبية قادرة على النهوض باللعبة، مشيرًا إلى أن اختيار النادي الأهلي جاء لأنه يمتلك منظومة رياضية ناجحة ومتميزة ولديه العديد من الكوادر الفنية المميزة.

واختتم الغلاييني مؤكدا أن النادي الأهلي من أكثر الأندية المصرية اهتمامًا بقطاعات الناشئين وهو ما ينعكس بالإيجاب على المدربين الفلسطينيين، وعلى الرياضة الفلسطينية بشكل عام.

وقام الوفد في نهاية زيارته إلى مقر النادي بالجزيرة بجولة تفقدية داخل منشآت النادي بداية من ملعب التتش ودولاب البطولات التاريخي مرورا بالصالة المغطاة ومجمع حمامات السباحة وملاعب التنس والنصب التذكاري.