/657002/للارتقاء-بجودة-المواطن-السكندري-المحافظ-يستقبل-محمد-إسماعيل-للتأكيد-على-التعاون-بين-السلطة-التشريعية-والتنفيذية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، ضمن وفد من نواب التنسيقية في برنامج زيارتهم لمحافظة الإسكندرية.

دوت الخليج

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى

وتم النقاش في ضرورة التعاون المستمر بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى، ومنها توفير سكن كريم للمواطنين من خلال المشروعات القومية مثل «بشائر الخير» وإتاحة شواطئ الإسكندرية للجمهور، والاهتمام بذوي الإعاقة، وبدء العام الدراسي.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، والموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.