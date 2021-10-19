/657003/مهرجان-الجونة-يعتذر-من-الشعب-المغربي-بعد-تجاهل-ريدوان-وبلعياشي-بحفل-الافتتاح

أصدرت إدارة مهرجان الجونة بيان إعتذار من الشعب المغربي بعد تجاهلم تقديم كلا من الفنانين المغربين ريدوان و ونعمان بلعياشي أثناء حفل افتتاح المهرجان في دورته الخامسة.

دوت الخليج يرصد بيان إدارة مهرجان الجونة للشعب المغربي

الجونة تعتذر للشعب المغربي

وجاء نص بيان إدارة مهرجان الجونة على النحو الأتي: “تتقدم إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، باعتذار رسمي للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي "ريد وان" والملحن المغربي "نعمان بلعياشي" خلال حفل الافتتاح، وتود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل وتعرب عن أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره”.

مهرجان الجونة يشديد بريدوان وبلعياشي

وتابعت إدارة المهرجان مشيدة بالنجمين ريدوان وبلعياشي: “تؤكد إدارة المهرجان الجونة السينمائي، احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين، وتتوجه بجزيل الشكر لكلا من الفنان "ريد وان" والملحن "نعمان بلعياشي" على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح. كما تؤكد إدارة المهرجان اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كافة الحضور المشاركين”.

نادرين تروي حقيقة تجاهل لريدوان ومحمد رمضان

وكانت قد أوضحت ناردين حقيقة تجاهلها لريدوان وبلعياشي قائلة: لم أبلغ بأي صورة أن هناك فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية

. - لم يطلب منى المنظمون حضور بروفات الأغنية لأنه حسب الجدول لم تكن مهمتي من الأساس تقديم الأغنية على خشبة المسرح وهو ما يفسر عدم معرفتي باسم الاغنية والنجوم المشاركين فيها.

- ما كان مقرر و متفق عليه هو دعوة المهندس سميح ساويرس والفنانة يسرا إلى المسرح مجددا لتقديم محمد رمضان لكنهما لم يكونا على علم بذلك فتدخلت لانهاء الارتباك لتقديمه دون أن يخبرني أحد مسبقا بأي تفاصيل عن الأغنية و أن بصحبته نجوم آخرين.

- تواصلت بشكل شخصي مع النجم ريد وان وأكد اقتناعه بعدم مسئوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم.

- غني عن البيان أنني أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسئوليتي عن تجاهل أي فنان، وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربية.