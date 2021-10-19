رئيس الحكومة يمازح مسئولى صندوق التنمية الحضارية«مينفعش تسجلوني ضمن العشوائيات وتدوني شقة»

/657004/رئيس-الحكومة-يمازح-مسئولى-صندوق-التنمية-الحضاريةمينفعش-تسجلوني-ضمن-العشوائيات-وتدوني-شقة

عبر خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، عن الإعجاب الشديد من جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمشروعات مكافحة العشوائيات، حيث نقل لنواب لجنة الإسكان مداعبة لرئيس الحكومة قال فيها: ياريت تسجلوني في العشوائيات ويتم نقلي لشقة من تلك المشروعات المبهرة.

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وأضاف صديق خلال اجتماع برلماني مع نواب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل فائق حركة القضاء على العشوائيات في جميع ربوع البلاد، وأن تعليماته الدائمة تقضي بإنجاز المشروعات وعدم استغراق أوقات طويلة في توفير الحياة الكريمة للمصريين.

وكان صديق قد صرح قبلها بأن هناك مساعي مستمرة لإجراء بحث وافي ودراسات شاملة للمشروعات التي يتم تشييدها لنقل قاطني العشوائيات إليها، حيث يتم تلبية احتياجات من يتم نقلهم ومراعاة ذلك في اشتراطات المشروعات في الكثير من الأحيان، بناءا على عادات وتقاليد وطبيعة البيئة والسياق الذي قد يشعر معه المواطنون بالألفه وعدم الاغتراب.

مدبولى يمازح رئيس صندوق التنمية الحضارية« مينفعش تسجلوني ضمن العشوائيات وتدوني شقة»

وأشاد صديق بجهود ودعم النواب غير المحدود لجهود مكافحة العشوائيات، قائلا: أول من ساندني هم نواب لجنة الإسكان، كنت الجأ لهم على الدوام، ووجدت منهم كرجال دولة وطنيين كامل الدعم، مدوا لي يد العون، وكانوا سبب أساسي في نجاح الصندوق.

واستطرد صديق أن البعض شكك في مصداقية الدولة في إمكانية حل مشكلة العشوائيات، لكننا الان بصدد انجازات وجهود تشمل التطوير والتنمية والتحسين إلى ماهو أفضل والاستغلال الأمثل للموارد بما يقضي على العشوائيات ويكفل حياة كريمة للمصريين.

وكان النائب عماد سعد حمودة، رئيس مجلس النواب، قال إن صندوق التنمية الحضارية، لا ينكر جهوده إلا جاحد، حقق إنجازات في مقدمتها نقل المواطنين من أماكن غير قابلة للمعيشة الآدمية لمناطق آدمية، وهناك العديد من المشروعات التى لا تحصى، كما تم الانتهاء من الأماكن غير الآمنة والمتبقى الأماكن غير المخططة، وهناك جهود كبيرة من قبل الدولة فى هذا الملف.

وأضاف حمودة: أفضل أن اصف عملية تطوير العشوائيات بأنه من احياها فكأنما احيا الناس جميعا.