/657007/السيطرة-على-حريق-هائل-في-منطقة-المصانع-بالقطامية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل، اليوم الثلاثاء، اندلع بالقرب من مستشفى القاهرة الجديدة في منطقة المصانع بالقطامية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق هائل داخل مستشفى القاهرة الجديدة

حريق في منطقة المصانع

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاداه اندلاع حريق في منطقة المصانع وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق ومحاصرته وتمت السيطرة عليه.

وتم تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

وفي سياق أخر اندلع حريق في منزلين وحظيرتي مواشي التهم 16 رأس ماشية وحمار في إحدى العزب التابعة لمركز العدوة شمال المنيا تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نشوب حريق داخل منزلين وحظرتين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن المنيا إخطارا بنشوب حريق داخل منزلين وحظرتين مواشي مما أسفر الحريق عن نفوق 16 رأس ماشية من الأبقار والجاموس وحمار وكمية من الغلال و الاعلاف.

تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.