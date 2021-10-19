/657009/عودة-العريس-أفشة-ينتظم-في-تدريبات-الأهلي-استعدادا-للحرس-الوطني

انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أفشة قد حصل على راحة من التدريبات الجماعية والغياب عن مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك لعقد قرانه.

وانتظم أفشة في مران الأهلي اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

وقاد يانكون ميشيل ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات تدريبية متنوعة شهدت حماسًا كبيرًا بين الحراس الثلاثة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.

وكان الأهلي قد عاد فجر الأحد الماضي من النيجر عقب مواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ بين الفريقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

مواعيد مباريات الاهلي بالدوري المصري

الجولة الأولى: الأهلي والإسماعيلي، 27 اكتوبر الجاري، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجولة الثانية: الأهلي والبنك الأهلي، 31 أكتوبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثالثة: الأهلي والزمالك، الساعة 5 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ملعب الدفاع الجوي.

الجولة الرابعة: الأهلي والمقاولون العرب، 19 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الخامسة: الأهلي وغزل المجلة، 22 نوفمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد غزل المحلة.

الجولة السادسة: الأهلي وسموحة، 25 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة السابعة: الأهلي وفيوتشر اف سي، 21 ديسمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثامنة: الأهلي وبيراميدز اف سي، 25 ديسمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.