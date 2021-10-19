هادي الباجوري: «لا أمانع من تقديم مشاهد جنسية..والناس سققت لما عملت بوسة بالفيلم»

/657010/هادي-الباجوري-لا-أمانع-من-تقديم-مشاهد-جنسيةوالناس-سققت-لما-عملت-بوسة-بالفيلم

فجر المخرج هادي الباجوري تصريحات جريئة خلال ندوة فيلمه الجديد «قمر 14» الذي تم عرضه ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة التي انطلقت يوم 14 من شهر أكتوبر.

دوت الخليج يرصد تصريحات هادي الباجوري خلال ندوة قمر 14

هادي الباجور يوري تفاصيل قبلة شيرين رضا لخالد النبوي

تحدث الباجوري خلال الندوة عن قبلة الفنان خالد النبوي والفنانة شيرين رضا مشيرا إلى أنه لا يمانع تقديم المشاهد الجنسية، وأن بعض الأعمال الفنية تتطلب ذلك، مردفا: “وصلنا لمرحلة أن الناس سقفت لما عملت بوسة في الفيلم دي مرحلة وحشه، في الحب من حقك تبوس حد بتحبه وصلنا لمرحلة ان دي منعناها”.

وتابع حديثه: “احنا محشرنهاش ولا هعملناها بطريقة وحشة وأنا مش ضد أني أعمل مشهد جنسي والمفروض نفهم ونشوف اللي أنا بحس بيه، وصلنا لمرحلة ان الممثلة مش بترضى تعمل دور رقاصة في شخصيات مش هنقدر نقدمها في الافلام، اللي مش عاجبه ميدخلش السينما، وشخصيات الفيلم تفرض نفسها على الدراما التي نُقدمها، فهناك مثلًا شخصية العاهرة أو الشاذ جنسيًا، ولا بد أن نقدمها بتفاصيل معينة”.

هادي الباجوري يكشف حقيقة تشابه قمر 14 مع هيبتا

وقال هادي الباجوري خلال المؤتمر الصحفى لأبطال وصناع فيلم "قمر 14" المقام على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى نافيا تشابه العمل مع فيلم هيبتا: “قمر 14 دا موضوع وهيبتا موضوع تانى خالص، مش علشان عملت فيلم رومانسى قبل كدا إن الجديد يكون شبه دا، فقدمنا خمس قصص مختلفة مربوطين بالموضوع نفسه وبنشوفه بنماذج مختلفة، انما هيبتا حدوتة واحدة”.

قصة وأبطال فيلم قمر 14

الجدير بالذكر أنه تدرو أحداث فيلم “قمر 14” في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب، والعمل من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.