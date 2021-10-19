/657011/حسام-المندوه--يشهد-تسليم-أرض-محطة-رفع-لحل-مشكلة-الصرف-الصحي-في-بولاق-الدكرور

شهد اليوم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إجراءات استلام وتسليم الأرض الخاصة بمحطة الرفع لحل مشكلة الصرف الصحي بمدينة النجوم و٦ أكتوبر ببولاق.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حل مشكلة الصرف ببولاق

الصرف الصحي ببولاق

يأتي ذلك بعد نجاح جهود النائب حسام المندوه، لرفع المعاناة عن المواطنين في المنطقة والتي استمرت منذ أكثر من ١٤ عاما.

وتمت إجراءات عملية التسليم اليوم وجود لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والنائب عمر زايد، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ببولاق الدكرور.

وكان للنائب حسام المندوه الحسيني، العديد من طلبات الإحاطة المقدمة للحكومة من أجل إنهاء كافة الإجراءات بعد عرض المشكلة داخل مجلس النواب.

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، أن ما حدث اليوم إنجاز جديد يتحقق على أرض الواقع لصالح أبناء دائرة بولاق الدكرور.

وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بكافة الملفات التي من شأنها تحقيق حياة كريمة للمواطنين، وفي مقدمتها حل مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب.

ووجه حسام المندوه الحسيني، التحية للقيادة السياسية على ما تقوم به من جهود مخلصة لصالح أبناء الوطن والعمل على حل المشكلات أولا بأول.

كما توجه بالشكر لقيادات حزب مستقبل وطن، والهيئة البرلمانية، على ما يقومون به من جهود بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق كل مطالب النواب لصالح المواطنين.